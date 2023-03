Orientou Ronaldo no Real Madrid e salienta: "Nunca foi um problema..."

Manuel Pellegrini, atualmente no Bétis, vai defrontar o Manchester United nos oitavos de final da Liga Europa e, em entrevista ao The Guardian, elogiou o antigo avançado dos red devils, que representa o Al Nassr.

Manuel Pellegrini atravessa a terceira temporada no Bétis, adversário do Manchester United nos oitavos de final da Liga Europa. Em jeito de antevisão à eliminatória, o técnico chileno aproveitou para deixar elogios na direção de Cristiano Ronaldo, que treinou no Real Madrid na temporada 2009/10.

"A presença do Cristiano nunca foi um problema por causa do profissionalismo, compromisso e dedicação que ele transmite", assumiu, em entrevista ao jornal The Guardian, antes de ter deixado considerações sobre o trabalho de Erik ten Hag até ao momento ao leme dos red devils.

"Chegou um novo treinador e houve várias mudanças, um investimento no plantel. Não é fácil a adaptação, é um processo e não se cinge apenas a um jogador. O estilo do Ten Hag está a encaixar e já ganhou um título [Taça da Liga]. Espero que tudo lhe corra bem, mas só depois desta eliminatória", referiu.

De resto, Pellegrini abordou a sua passagem conturbada pelo comando técnico do Manchester City, entre 2013 e 2016, onde se sagrou campeão inglês na época de estreia, conquistando posteriormente duas Taças da Liga, mas sem nunca convencer na totalidade os adeptos do clube.

"As críticas que recebi foram injustas. O Chelsea estava a gastar fortunas, o United igual, havia o Liverpool, o Arsenal. Quando cheguei, o Txiki e o Ferran Soriano [responsáveis do City] tinham acabado de chegar. E a Premier League é um campeonato onde há equipas que sobem de divisão, gastam 130 milhões em jogadores, descem, sobem e gastam de novo. Esse valor está fora do alcance das 18 equipas em Espanha, por exemplo", comparou, em jeito de conclusão.