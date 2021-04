"Ondas de choque" de Ronaldo chegam a Espanha: "Cansado da Juventus"

Diário As volta a colocar os holofotes sobre o astro português.

Depois de dias intensos no que aos rumores de um eventual regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid diz respeito, o tema esfriou em Espanha. Agora, volta a ser chamado à baila, na sequência das "ondas de choque" criadas pelo episódio protagonizado pelo astro português no final do jogo entre Juventus e Génova.

Apesar do triunfo "bianconero" por 3-1, Ronaldo ficou em branco e lançou a camisola para longe antes de recolher aos balneários. Um gesto que gerou polémica e um sinal de que a situação do CR7 em Turim está longe de ser a ideal, escreve o diário espanhol As.

O artigo, intitulado "Cristiano cansado da Juventus", refere que o Real Madrid não encetou qualquer nova movimentação com vista à possível contratação do goleador, de 36 anos, mas que os sinais dados pelo jogador são claros: a possibilidade de permanecer mais uma época na Juventus (o contrato é válido até 2022) inquieta-o.

"Pirlo defendeu-o, mas o que aconteceu é um sintoma claro do mal-estar que vive o português. Quer sair, mas o seu futuro não é claro", acrescenta a publicação do país vizinho na manchete da edição online, que volta a recordar o alegado valor mínimo exigido pela Juve para libertar Ronaldo: 25 milhões de euros.