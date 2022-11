Oficial: Cristiano Ronaldo já não é jogador do Manchester United

Clube inglês emitiu um comunicado na tarde desta terça-feira, dando conta do fim da ligação entre as partes.

Ponto final na segunda passagem de Cristiano Ronaldo pelo United, iniciada no início da época passada. O clube inglês emitiu esta terça-feira um comunicado dando conta do fim da ligação entre as partes, isto, claro está, na sequência de toda a polémica criada pela recente entrevistado craque a Piers Morgan.

"Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United por mútuo acordo, com efeitos imediatos", pode ler-se.

"O clube agradece-lhe pelo imenso contributo ao longo de dois períodos, em Old Trafford, marcando 145 golos em 346 jogos, e deseja-lhe e à família tudo de bom para o futuro", refere o comunicado.

"Todos no Manchester United permanecem focados em dar continuidade ao progresso da equipa sob as ordens de Erik ten Hag, e a trabalhar em conjunto para alcançar o sucesso, dentro de campo", conclui.

O contrato entre as partes era válido até ao final da temporada. Ronaldo irá, portanto, participar no Mundial do Catar como jogador sem clube. A estreia está marcada para quinta-feira, contra o Gana.