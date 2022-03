Objetivos por cumprir e milhões a escaparem-se de Cristiano Ronaldo

Contrato assinado pelo craque português em 2021 inclui várias cláusulas por objetivos, que não estão a ser alcançados.

Nem só o Manchester United sofrerá as consequências de mais uma temporada sem ganhar qualquer título. Pois bem, de acordo com o jornal "The Sun", Cristiano Ronaldo também será "afetado" pela época menos conseguida dos "red devils".

Segundo as mesmas informações, o contrato que o craque português assinou em 2021 inclui várias cláusulas que não serão cumpridas, pelo que o antigo jogador da Juventus verá escapar um valor a rondar os seis milhões de euros.

Sempre de acordo com o "The Sun", se o emblema inglês vencesse a Liga dos Campeões - foi eliminado nos oitavos de final pelo Atlético de Madrid -, Ronaldo seria recompensado com três milhões de euros. No caso de vencer a Premier League, o Ronaldo receberia mais 1,8 milhões de euros. No entanto, os "redd evils" ocupam o sexto posto da tabela, a 20 pontos do líder Manchester City, a nove jornadas do fim.

A referida publicação afirma ainda que falhar a qualificação para a próxima Champions terá também uma grande influência nos prémios de Ronaldo.

