"O Ronaldo é um egocêntrico, preferia perder 1-0 do que ganhar 5-0 sem marcar"

Cristiano Ronaldo conheceu Dudek no Real Madrid e o guarda-redes defende que o português é "egocêntrico".

Jerzy Dudek, antigo guarda-redes do Real Madrid e do Liverpool, entre outros, lançou uma biografia e dedicou uma parte a falar de Cristiano Ronaldo, com quem se cruzou no balneário dos merengues, ainda que por pouco tempo. Na opinião do internacional polaco, o avançado do Manchester United é egocêntrico.

"O Ronaldo é um egocêntrico, com uma vontade enorme de ganhar, o que muitas vezes não é bem acolhido do lado de fora. Acho que preferia perder 1-0 do que ganhar 5-0 sem marcar", lê-se no livro do guardião, que também abordou Messi e Guardiola.

"Messi era um provocador, tal como o treinador dele, o Pep Guardiola. Estavam sempre dispostos a incomodar-te e conseguiam fazer isso na perfeição. Ouvi o Messi a dizer coisas tão grosseiras ao Pepe e ao Sergio Ramos que é difícil acreditar que aquilo pode sair da boca de uma pessoa que parece tão tranquila e simpática", referiu.

Sobre Raúl González, com quem também se cruzou no Real Madrid, Dudek diz que o antigo avançado espanhol é "arrogante".

O guarda-redes de 49 anos defendeu ainda a baliza do Concordia e do Tychy, da Polónia, e do Feyenoord, dos Países Baixos.