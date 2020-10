O recorde que Ronaldo deseja e a reação ao empate com a França

Capitão da Seleção Nacional leva 101 golos e está a oito do máximo alcançado pelo iraniano. Nas redes sociais reagiu ao empate a zero com a França.

Ultrapassar o iraniano Ali Daei como o melhor marcador de sempre ao serviço das seleções nacionais é um objetivo assumido por Cristiano Ronaldo, como deu conta em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol através das redes sociais.

"É uma sensação única marcar 100 golos. É uma marca histórica. Agora o desejo, já que estamos lá perto, é bater o recorde mundial e passar a ser melhor marcador de sempre. É uma meta que eu vou conseguir. É um orgulho jogar por Portugal e sempre que jogo é como se estivesse a fazê-lo pela primeira vez", afirmou Cristiano Ronaldo, de 35 anos, depois de receber de uma marca desportiva umas chuteiras comemorativas dos 100 golos marcados por Portugal.

Cristiano Ronaldo atingiu domingo, frente à França, as 167 internacionalizações, contando de momento com 101 golos marcados com as Quinas ao peito. O capitão luso está a oito de igualar o iraniano Ali Daei, que registou 109 entre 1993 e 2006, período em que defendeu o seu país.

"Grande trabalho de toda a equipa! Continuar a trabalhar com o mesmo foco, só assim ficaremos mais perto do nosso objetivo!", escreveu CR7 nas redes sociais após o nulo em jogo da Liga das Nações.