Jamie O"Hara, antigo jogador do Tottenham, criticou supostos mergulhos do português

As reclamações de grande penalidade por Cristiano Ronaldo no encontro com o West Ham não foram bem encaradas por todos os comentadores. Jamie O"Hara, antigo jogador do Tottenham, demonstrou o seu desagrado.

"Ronaldo vai em velocidade e ultrapassa Zouma, mas, se virmos bem, ele já está em queda. Ele mergulhou à procura do penálti. Se ele ultrapassasse Zouma e sentisse o contacto, seria penálti. Mas o que verdadeiramente me chateia é que Ronaldo mergulha e vai à procura daquilo", afirmou o antigo médio, no programa Talk Sport.

Se Cristiano Ronaldo pediu duas grandes penalidades durante a segunda parte do jogo com os hammers, acabaram por ser os londrinos a conquistar penálti, logo na última jogada do encontro. Noble, no entanto, falhou e De Gea segurou os três pontos para o Manchester United.