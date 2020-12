O que têm em comum Ronaldo, Messi e Neymar? A análise de quem jogou com os três

Arthur, médio brasileiro que trocou o Barcelona pela Juventus no verão, fala sobre o trio de craques.

São, muito provavelmente, os três grandes nomes da esfera do futebol mundial na atualidade: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar. Os dois primeiros voltaram a ser nomeados finalistas do prémio The Best, da FIFA, para melhor jogador de 2020 e o brasileiro, mesmo tendo ficado de fora, é visto como um dos melhores do planeta.

Quem jogou com os três só lhes atribui elogios. É o caso de Arthur, médio brasileiro que, no último verão, trocou o Barcelona pela Juventus e, agora, é companheiro de equipa do astro português. Sendo presença regular na seleção canarinha, também partilha o balneário com Neymar e, em entrevista ao jornal Marca, identifica pontos comuns do trio.

"A mentalidade. Bem, em primeiro lugar o talento, ainda que toda a gente já saiba que eles o têm. São os três jogadores mais talentosos com que partilhei um balneário. Mas o que também têm em comum é uma incrível mentalidade vencedora. Fixam-se num objetivo, trabalham para atingi-lo, acreditam que conseguem e deixam a vida em campo para lá chegarem. Não se contentam com pouco, querem sempre mais. Marcam um golo e querem logo outro. Metem dois e querem três e por aí fora... Impressionam-me, pois nunca baixam o nível e a concentração", afiançou Arthur.