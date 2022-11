"O que Ronaldo diz sobre Messi na entrevista vai fazer manchetes", avisa Piers Morgan

Jornalista que entrevistou Cristiano Ronaldo para o jornal The Sun revela que há uma parte da conversa sobre Lionel Messi. E promete dar que falar.

Alguns excertos da grande entrevista que Cristiano Ronaldo deu ao jornal The Sun já foram divulgados desde domingo. Mas há uma parte que ainda não é conhecida e que promete... O jornalista que entrevistou o avançado português, Piers Morgan, garante que o que disse CR7 a respeito do jogador do PSG vai "fazer grandes manchetes".

"Muita gente me pergunta se o Ronaldo falou do Messi na minha entrevista. Ah sim, e o que ele diz vai fazer grandes manchetes", escreveu na rede social Twitter.

A entrevista começa a ser divulgada na íntegra esta quarta-feira. A segunda parte será transmitida na quinta-feira.