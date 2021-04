O que dizem de Ronaldo em Itália: murros na parede, duche rápido e nem uma palavra

Imprensa italiana dá conta da insatisfação do português após a vitória frente ao Génova, partida em que ficou em branco.

Apesar da vitória da Juventus por 3-1 frente ao Génova, Cristiano Ronaldo não terá vivido o melhor dos dias ao serviço do clube de Turim. Depois da polémica levantada com a camisola, após o apito final, o jornal Gazzetta dello Sport revela mais pormenores sobre o alegado descontentamento do craque na tarde de domingo.

De acordo com a publicação, Ronaldo não escondeu o mal-estar nos balneários, tendo dado murros na parede, tomado duche de forma rápida e depois saído do estádio sem falar com ninguém.

O capitão da Seleção Nacional, 36 anos, cumpre a terceira época na Juventus, com 32 golos marcados em 37 jogos realizados na atual campanha. As notícias sobre uma possível saída no final da época foram muitas, falando-se, inclusive, de um possível regresso a Madrid.