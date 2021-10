O pensamento de Bernardo Silva quando Ronaldo regressou a Old Trafford

Eventual primeiro "embate" entre Bernardo e Ronaldo poderá ocorrer em 6 de novembro, por ocasião da 11.ª jornada da Premier League

Adversário, esta temporada, do compatriota Ronaldo, com quem, por agora, defende a Seleção Nacional, Bernardo Silva (Manchester City) considerou que o rival Manchester United acertou na contração do craque, tendo apreciado o seu regresso a Old Trafford.

"Foi uma boa mudança. Jogou no Manchester United quando era mais jovem e é bonito, quase no final da carreira - não sei quando é que ele vai acabar - voltar ao clube. Foi uma contratação muito boa, claro", afirmou o dianteiro dos citizens, ao Football Daily, que prometeu "trabalhar duro" para conseguir, em 2021/22, vencer Ronaldo num desafio, seja de campeonato ou de taças, do futebol inglês.

O eventual primeiro "embate" entre Bernardo e Ronaldo poderá ocorrer em 6 de novembro, por ocasião da 11.ª jornada da Premier League. Nessa ronda, o Manchester City vai visitar o terreno do arquirrival United.