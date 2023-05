"O meu ídolo de sempre é Ronaldo. Gostava de jogar ou poder partilhar um instante com ele"

Declarações de Fábio Silva, avançado português emprestado pelo Wolverhampton ao PSV

Fábio Silva, em longa entrevista concedida ao jornal Marca, falou sobre as suas referências no mundo do futebol. E, se o "ídolo de sempre" é Cristiano Ronaldo, o jovem avançado emprestado pelo Wolverhampton ao PSV tem atualmente Karim Benzema, do Real Madrid, como principal modelo quanto ao estilo de jogo.

"O meu ídolo de sempre é Cristiano Ronaldo. Gostava de jogar ou poder partilhar um instante com ele, para que me possa dar algum conselho", começou por dizer ao diário desportivo espanhol, falando depois do internacional francês, com o qual considera ter "características em comum".

"Olho muito para o Karim [Benzema], porque temos características em comum. Não é o típico "9" que fica na área para marcar golos. Gosta de ter a bola, de fazer a ligação e de assistir. Eu também sou um bocado assim, irreverente, diferente. Gosto de me mover, de pedir a bola no espaço, luto muito, tanto na defesa como no ataque"