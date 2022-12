"O Manchester United já teve os golos debaixo do nariz. Mas, infelizmente, Ronaldo estava no banco"

Michal Owen, internacional inglês, defende que o Manchester United cometeu um erro com a saída de Cristiano Ronaldo, dizendo que os golos que Ten Hag pediu a Rashford podiam ser garantidos pelo português.

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, disse que a equipa precisa que Marcus Rshford marque 20 golos por temporada e o antigo futebolista Michael Owen comentou que os red devils já tiveram esses golos... mas estavam no banco. Referia-se a Cristiano Ronaldo, que rescindiu contrato com o clube inglês em novembro.

"O problema é esse, marcar golos. Ouvi o Ten Hag dizer que o Rashford tem de marcar 20 golos, que isto e aquilo. Ora bem, eles já tiveram os 20 golos mesmo debaixo do nariz. Mas, infelizmente, ele [Cristiano Ronaldo] estava no sentando no banco muito tempo", apontou em declarações na Amazon Prime Video, à margem do jogo entre o Manchester United e o Nottingham Forest, na noite de terça-feira - vitória por 3-0 da equipa de Old Trafford.

"Da forma como as coisas estavam, tinham de haver um fim. Mas não tinha de ter sido assim. O Cristiano Ronaldo podia ter jogado todas as semanas e teria resolvido os problemas de marcar golos da equipa. Ou jogas com o Cristiano Ronaldo sempre, e não o levas para o banco, ou fazes o contrário. E se não for para jogar sempre, não é bom estar no clube. Ele não é um jogador suplente ou um 'jogador de plantel'", afirmou o antigo ponta de lança, de 43 anos.

Owen, que brilhou no Liverpool, principalmente, e teve também passagens por Real Madrid, Newcastle e Manchester United, defendeu ainda que Rashford não pode ser o goleador da equipa: "Ele não pode ser o teu melhor marcador. Não vai marcar 30 golos por temporada como o Rooney, o Van Persie ou outros grandes avançados faziam."