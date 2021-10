"O Manchester United fechou a contratação do Ronaldo no meu jardim"

Gary Lineker, como que um dos primeiros a saber que o craque português iria voltar a jogar na Premier League, registou o momento "fantástico" em fotografia

Vizinho de Ed Woodward, diretor-executivo do Manchester United, o célebre comentador desportivo Gary Lineker teve a oportunidade de assistir in loco à conclusão do negócio de aquisição de Ronaldo que originou o regresso a Old Trafford.

"Vou colocar as cartas na mesa. O Ed Woodward, que vive mesmo ao meu lado e é um bom amigo, contratou o Ronaldo quando estava no meu jardim", afirmou o antigo futebolista, esta terça-feira, numa conversa com Micah Richards e Alan Shearer.

Gary Lineker detalhou que Ed Woodward "estava ao telefone com o [Jorge] Mendes [empresário de Ronaldo] ou alguém próximo dele" e, enquanto isso, registou o "fantástico" momento em fotografia, que prometeu divulgar se autorizado.

"Não quero estar aqui a contar demasiado, mas tenho uma fotografia fantástica do Ed [Woodward] ao telefone a fechar a contratação [do Ronaldo]. Um dia, com a permissão dele, vou partilhar essa imagem", acrescentou o comentador.

Antes de abraçar uma carreira enquanto comentador desportivo, Gary Lineker jogou futebol como avançado e foi internacional pela seleção inglesa em 80 ocasiões, tendo disputado os Campeonatos do Mundo de 1986 e 1990.