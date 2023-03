"O Manchester United está muito melhor sem Ronaldo"

Thomas Zilliacus quer comprar o Manchester United

Thomas Zilliacus - um dos interessados em comprar o Manchester United - concedeu, esta terça-feira, uma entrevista ao canal neerlandês NOS. Uma oportunidade que o empresário finlandês aproveitou para deixar a garantia de que, caso venha a ser o novo dono dos red devils, manterá o atual treinador, Erik ten Hag.

"O que fez com o Ajax foi fantástico e o que tem feito no Manchester United, igualmente. Até porque, no início da época, as coisas não pareciam estar a correr muito bem", afirmou, deixando ainda elogios a Erik ten Hag. "É um excelente treinador".

Ora, foi durante esta mesma entrevista que Thomas Zilliacu pronunciou-se sobre a tempestuosa relação entre o treinador e Cristiano Ronaldo. "Teve [Erik ten Hag] a coragem, e admiro-o bastante isso, de dizer a estrelas como o Cristiano Ronaldo, 'sou eu que mando aqui e é isto que tens de fazer". E isso levou o Ronaldo a deixar o Manchester United, o que me parece ter sido uma boa decisão, porque o clube está muito melhor sem ele", concluiu.