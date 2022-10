"O Manchester United está melhor sem o Ronaldo, não há outra opção a não ser sair"

Gary Neville está convicto: o comportamento de Ronaldo foi "inaceitável" e o jogador tem de sair do Manchester United.

Terminar rapidamente a relação. É isto que Cristiano Ronaldo e o Manchester United devem fazer, no entender de Gary Neville. Na opinião do antigo defesa dos red devils, não há condições para a continuidade de CR7 em Old Trafford e o melhor a fazer é mesmo que os dois caminhos se separem, até porque a equipa fica melhor sem o português, de acordo com o comentador desportivo.

"Acabem com isto esta semana ou façam as tréguas até ao Mundial e depois terminem esta relação. Porque tem de acabar. Para mim, o Erik ten Hag não tem outra opção. É a segunda vez que o Ronaldo deixa Old Trafford antes dos companheiros de equipa chegarem ao balneário. É inaceitável", adiantou em declarações à televisão britânica Sky Sports, este sábado.

"O Manchester United está melhor sem o Cristiano e o Ten Hag sabe disso. Portanto, acho que a única coisa que o clube e o Ronaldo podem fazer é reunirem para a semana e terminarem este vínculo. O Cristiano é um grande jogador, tem um grande caráter, e o clube tem de seguir em frente", acrescentou o antigo internacional inglês.