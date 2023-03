Em redor de Talisca descobrem-se os fãs de CR7. Depois do vídeo viral do filho do ex-Benfica a jogar com o luso, O JOGO foi descobrir um fotógrafo carregado de paixão e "loucura".

Gabriel Nascimento é uma das pessoas mais realizadas em Riade com Cristiano Ronaldo.

Fotógrafo e artista audiovisual, o baiano, de 33 anos, trabalha diretamente na Arábia Saudita com Talisca, tendo acompanhado o antigo médio do Benfica por essas paragens com o propósito de fazer todos os registos desejados pelo craque brasileiro do Al Nassr.