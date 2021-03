O grande obstáculo que trava o Real Madrid na "operação Ronaldo"

Possível regresso do astro português ao emblema "merengue" continua a ser tema de destaque na imprensa do país vizinho.

É o tema do momento em Espanha e no futebol mundial: o Real Madrid vê com bons olhos um eventual regresso de Cristiano Ronaldo ao clube, numa altura em que o astro português tem sido alvo de duras críticas por parte da imprensa italiana, após a eliminação da Juventus na Liga dos Campeões, frente ao FC Porto.

O diário As alega que a ideia também agrada ao craque, mas detalha o grande obstáculo que o Real terá de superar em toda e qualquer operação que possa conduzir à contratação do CR7: o salário exorbitante do jogador.

Na Juventus, Ronaldo aufere 31 milhões de euros limpos por ano, é, de longe, o jogador mais bem pago da Serie A e, nesta altura, esse é um valor proibitivo para o colosso madrileno. Quando deixou Espanha, escreve a publicação, o capitão da Seleção Nacional recebia 21 M€ livres de impostos e, agora, a conjuntura financeira do Real Madrid é diferente. A pandemia não olhou a nomes e o emblema "merengue" tem de suportar um crédito de 570 M€ relacionado com a remodelação do Estádio Santiago Bernabéu. As receitas também caíram acentuadamente e, como se não bastasse, a carga salarial do atual plantel é elevada: de acordo com o As, o Real gasta 448 M€ no vencimento dos quase 800 trabalhadores ligados ao plantel principal.

Por todos estes motivos, a ideia de desembolsar 31 milhões de euros anuais com Ronaldo está absolutamente descartada em Chamartín. Para que o sonho "madridista" possa adquirir contornos de realidade, o CR7 teria de aceitar uma diminuição salarial significativa.