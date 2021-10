O dia em que Ronaldo "mudou" Benzema: "Isto não te vai chegar para o Real Madrid..."

Declrarações de Jorge Valdano em entrevista concedida ao "La Galerna".

Jorge Valdano, antigo campeão do Mundo em 1986 com Diego Maradona e antigo diretor geral do Real Madrid, em entrevista concedida ao "La Galerna", falou sobre a forma como Cristiano Ronaldo "mudou" a carreira de Karim Benzema.

"A mudança [de Benzema] vem de uma melhoria no seu profissionalismo. Este rapaz jogou com Cristiano [Ronaldo], o super-profissional por excelência. E Cristiano, que ele admira muito, disse-lhe: "Rapaz, isto não te vai chegar para o Real Madrid"", começou por revelar.

"Karim aprendeu com esse conselho. As pessoas inteligentes mudam para melhor. E a própria saída de Cristiano também foi importante para ele, porque o obrigou a assumir um papel mais de protagonista", concluiu Valdano.