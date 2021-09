Mãe do craque português participou no podcast "ADN de Leão"

Formado na Academia de Alcochete, Cristiano Ronaldo não passou muito tempo na equipa principal do Sporting antes de encantar Ferguson e viajar para Manchester. Dolores Aveiro, ainda assim, tem a esperança que o filho possa ainda voltar a jogar de leão ao peito.

"O Ronaldo tem de voltar para aqui, por mim já cá estaria. Ele gosta de ver os jogos do Sporting. Já lhe disse: "Filho, antes de morrer quero ver-te a voltar para o Sporting". 'Vamos ver...', disse ele. Mas se não for ele é o Cristianinho! Com a idade dele joga melhor que o Ronaldo. Na altura, o Ronaldo não tinha treinador, mas hoje o Ronaldo é o professor do filho. E ele já lhe disse: "Pai, quando formos viver para Lisboa quero jogar no Sporting". Agora está a começar no Manchester. Ver os dois juntos no Sporting era o meu sonho, era espetacular", afirmou a mãe do craque português.

Dolores comentou ainda a possibilidade do filho ter sido transferido para o Manchester City, ao invés do United, como a imprensa noticiou ao longo dos últimos dias de mercado.

"Nas televisões falava-se no Manchester City, mas ele disse-me: "Mãe, não se preocupe com o que eles estão a dizer, porque eu vou para o Manchester [United]". Eu disse que gostava muito e ele fez-me a vontade. Ver o estádio cheio, com 75 mil pessoas, a cantar o nome dele foi uma emoção muito grande", referiu Dolores Aveiro, com conversa com Guilherme Geirinhas.