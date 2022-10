"O Cristiano Ronaldo vê o facto de ficar no banco como um insulto"

Gary Neville acredita que Cristiano Ronaldo está a atravessar uma fase melhor neste momento, mas defende que o avançado tem de perceber que não pode jogar todos os jogos.

O antigo futebolista e agora treinador Gary Neville apoia a continuidade de Cristiano Ronaldo no Manchester United, mas defende que o internacional português tem de se mentalizar que não pode jogar todos os jogos e que, por vezes, terá de ir para o banco de suplentes. Na opinião do ex-defesa direito, CR7 vê como um "insulto" não jogar de início.

"O que eu espero é que, tal como qualquer outro jogador que se aproxima do final da carreira, ele aceite que não vai jogar todos os jogos e fique no Manchester United para ajudar a equipa como fez no domingo, frente ao Everton [marcou o golo da vitória]. E assim, o United vai ter uma boa temporada. Se ele ficar, o clube tem mais chances de ficar no top-4 da Premier League. Mesmo que não jogue todas as semanas e que saia do banco, por vezes. Respeito a mentalidade dele, ele não concebe o facto de não jogar. Vê isso como um insulto. E pessoas que eu respeito imenso acham que ele está a ser desrespeitado quando fica no banco. Mas eu não vejo assim. Acho que o Erik ten Hag geriu muito bem a situação", comentou o internacional inglês.

Numa entrevista ao jornal The Mirror, Gary Neville comentou os rumores acerca de uma eventual saída em janeiro. "Espero que ele pense: 'onde é que posso jogar num clube onde os adeptos gostem tanto de mim, em que há troféus em disputa e em que posso conquistar objetivos?'. No verão ninguém o quis e acho que o Manchester United geriu bem a situação. Ele agora está a jogar, a fazer as coisas certas dentro e fora de campo. E está a preparar-se para o Mundial'2022", afirmou.

Voltando à vitória contra o Everton, o treinador acredita que se viu união entre os jogadores quando Ronaldo marcou. "Achei interessante quando o Cristiano marcou o golo. Os jogadores reagiram, realmente, a isso e pode-se dizer muito através da celebração de um golo. Nos últimos meses, às vezes havia golos e não se notava muita união entre os jogadores. No domingo senti que havia uma boa atmosfera, genuinamente. Foram celebrar com o Cristiano e acho que isso é importante. Parece-me que, neste momento, ele está com o foco certo", analisou Neville.