"O Cristiano Ronaldo salvou o Manchester United"

Em declarações à BT Sport, Rio Ferdinand não escondeu admiração por Cristiano Ronaldo

Novamente salvador diante do Atalanta, Cristiano Ronaldo inspirou o ex-companheiro Rio Ferdinand a fazer-lhe fortes elogios após o bis diante esta terça-feira em Bérgamo. Para o antigo internacional inglês, o astro português tem o poder de se destacar sítio e a qualquer momento do jogo.

"As pessoas dizem que Ronaldo não trabalha o suficiente, mas ele faz a coisa mais difícil do jogo - marcar golos. E é precisamente nesse momento crítico do jogo que ele se destaca em qualquer país, em qualquer estádio, a qualquer momento", disse em declarações à BT Sport.

"Se o United tiver o mesmo desempenho que teve na segunda parte contra o Manchester City, vão levar três, quatro, cinco golos. A intensidade não estava lá. Olhas para os jogadores dentro de campo e perguntas-te: 'Eles estão mesmo a jogar?' Cristiano Ronaldo salvou o United na segunda parte", acrescentou.

O português marcou o segundo golo já nos descontos, quando a equipa perdia por 2-1 e garantiu o empate com o Atalanta. Recorde-se que na última jornada da Liga dos Campeões, Ronaldo também marcou o golo da vitória (3-2) no tempo de compensação.