O comentário de Ferran Torres à possível mudança de Ronaldo para o Barcelona

Jogador do emblema blaugrana fala sobre o mercado de transferências.

À margem de um evento no campus ao qual dá nome, em Foios (Valência), Ferran Torres, jogador do Barcelona, falou com os jornalistas e, apesar de garantir que tenta "não olhar muito para o que se está a falar", abordou o mercado de transferências e os rumores sobre o emblema blaugrana, nos quais se vão incluindo Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski.

"Tento não olhar muito para o que se está a falar [sobre o mercado de transferências], mas o Barcelona é um dos melhores clubes do mundo e há sempre rumores sobre transferências", começou por dizer.

"Cristiano Ronaldo no Barcelona? São rumores e há muitos em torno do Barça. Ele é um dos melhores da história, veremos o que acontece, não se sabe e não sei o que dizer", afirmou sobre o internacional português, que parece estar perto de sair do Manchester United, tendo de seguida falado sobre o avançado polaco do Bayern.

"Sabemos o jogador que é e os golos que marcou nas últimas temporadas. Ele quer vir para aqui. Espero que o acordo entre Bayern e Barcelona seja alcançado", concluiu.