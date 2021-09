O comentário de Bale ao regresso de Ronaldo ao Manchester United

Ronaldo e Bale já partilharam o balneário do Real Madrid

O galês foi companheiro de equipa de CR7 no Real Madrid.

Gareth Bale, atualmente ao serviço da seleção do País de Gales, foi questionado sobre o regresso do amigo Cristiano Ronaldo ao Manchester United. Na resposta, o extremo, ainda ligado ao Real Madrid, onde partilhou o balneário com o astro luso, deixou claro que não espera outra coisa que não o sucesso de CR7.

"Tenho a certeza de que se vai dar bem. Já mostrou o que vale na Premier League anteriormente, é um campeonato que conhece bem. Já fez tudo o que havia para fazer no futebol. Não há igual em termos de capacidade goleadora, sei que vai entrar na equipa e marcar muitos golos. Estou entusiasmado para ver isso, assim como toda a gente", afiançou Bale, antes do jogo entre os galeses e a Estónia, de qualificação para o Mundial'2022.