O apelo de Souness sobre momento de Ronaldo: "Parem com isto!"

Antigo futebolista e agora comentador abordou situação do internacional português no Manchester United

Graeme Souness, um dos comentadores de referência da Premier League, foi mais uma das vozes a comentar a situação de Cristiano Ronaldo. O antigo treinador do Benfica lamenta a situação e percebe o sentimento do jogador.

"O que vimos em Old Trafford no jogo frente ao Tottenham foi um jogador zangado, profundamente frustrado, retido num banco de suplentes enquanto futebolistas que ele considera que não lhe são superiores estavam em campo. Para um jogador altamente competitivo deve ter sido uma agonia. Uma experiência que nunca pensou viver. Devo dizer que compreendo a forma como se sente", referiu.

Leia também Cristiano Ronaldo Antigo jogador do Manchester United sobre o caso Ronaldo: "Agarrava-o pelo pescoço..." Dion Dublin criticou comportamento do internacional português e lembrou que podia partir para medidas mais drásticas caso fizesse parte do grupo de trabalho de Erik Ten Hag

Souness deixou ainda um apelo às diferentes partes para que coloquem um ponto final no problema. Caso isso não aconteça, a história de Cristiano Ronaldo no Manchester United ficará em causa.

"Se esta situação persistir, se houver mais indignidades destas no banco de suplentes, o seu comportamento pode piorar. E pode fazer com que o pior acabe por acontecer: os adeptos do Manchester United vão recordá-lo pelo que acontecerá no resto desta época, em vez dos seus anos dourados e dos golos brilhantes que marcou. Se isto continuar o United vai acabar por destruir o legado do Ronaldo. Pelo menos o clube deve-lhe isso, não pode permitir que tal aconteça. Parem com isto!", concluiu, num artigo publicado pelo Daily Mail.