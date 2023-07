Nutricionista espanhol desmente benefícios da água lançada por Cristiano Ronaldo

Juan Revenga é da opinião que a água recentemente lançada pelo internacional português é tão benéfica para a saúda como a maioria das águas que já existem no mercado.

Cristiano Ronaldo lançou recentemente a "Ursu9", uma marca de água engarrafada que foi apresentada como sendo alcalina, mineral e antioxidante e tendo um caráter "medicinal" e com "características que muito poucas águas no mundo podem ter". Mas este cenário foi desmentido pelo nutricionista espanhol Juan Revenga, num artigo publicado no jornal El País.

A "Ursu9" tem um pH alcalino, superior a sete (neste caso, nove), mas os estudos sobre os benefícios da água alcalina para a saúda humana são insuficientes, defende o nutricionista: "Muitas pessoas ficam surpreendidas quando se sugere que os estudos científicos são inúteis, mas é verdade. Seja porque as abordagens metodológicas são deficientes, porque a conceção é inadequada, ou porque há interferência dos patrocinadores."

"Se utilizarmos água destilada, o poder antioxidante é nulo e muito próximo de zero como qualquer outra água, seja ela da torneira, engarrafada, com este pH ou qualquer outro", disse ainda o professor na Universidade de San Jorge, em Zaragoza.

