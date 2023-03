"Nunca vamos esquecer o que Ronaldo fez pelo United. Será sempre uma lenda do clube"

Wayne Rooney considerou que a polémica saída do avançado português não é suficiente para manchar o seu legado nos red devils.

Wayne Rooney, antigo colega da equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United, considerou esta quinta-feira que a polémica forma como o avançado português deixou o clube, em novembro do ano passado, não é suficiente para manchar o seu legado em Old Trafford.

"Não, eu penso que o que ele fez pelo Manchester United é muito bom. Ele venceu títulos da Premier League, ganhou a Liga dos Campeões, marcou muitos golos. Por isso, certamente para os adeptos e para os jogadores, especialmente aqueles que jogaram com ele na minha altura, nunca vamos esquecer o que ele fez pelo Manchester United. Aos meus olhos, ele será sempre uma lenda do clube e é uma pena que, desta vez, tenha acabado [o seu tempo no clube] desta forma. Mas eu não acho que isso retira alguma coisa ao seu legado no clube", assumiu o melhor marcador da história dos red devils, em declarações à CNN.

O antigo avançado acrescentou que a saída de Ronaldo foi uma decisão que acabou por ser importante para o sucesso dos red devils na presente temporada, uma vez que o foco da equipa passou a estar na união dos jogadores.

"Suponho que [Ronaldo] conseguiu o que queria. Para o Manchester United, foi importante para seguirem em frente o mais rapidamente possível e recolocarem o foco no grupo de jogadores que estavam lá e que queriam estar lá. Eu penso que Erik ten Hag fez um trabalho muito bom em recolocar o foco nos jogadores e em colocá-los na posição em que estão: confortáveis no top-4 e venceram a Taça da Liga", completou.

Após ter rescindido contrato com o Manchester United, Ronaldo assinou em dezembro pelo sauditas do Al Nassr, onde leva nove golos e duas assistências em dez partidas disputadas até ao momento.