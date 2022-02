"Nunca ninguém se dedicou tanto a ser tão bom como Ronaldo. É um génio"

Ex-preparador físico do Manchester United, que lidou com o capitão da Seleção Nacional entre 2003 e 2009, partilhou a forma como o craque dá igual primazia ao trabalho corporal

Além da veia goleadora, Ronaldo é conhecido por não descurar do físico, mantendo um corpo (super) tonificado aos 36 anos e as lesões distantes. A razão? Para Mick Clegg, antigo preparador físico do Manchester United, deve-se a trabalho diário de fortalecimento e prevenção, a alimentação adequada e ao estudo.

"Faz sempre a recuperação certa, bem como trabalho de prevenção de lesões antes de treinos e jogos. Não come porcaria, ingere aquilo que precisa. É um génio absoluto. Aprendeu muito sobre como cuidar do corpo. Não apenas fisicamente, mas também mental, emocional e até espiritualmente e tem conhecimentos sobre nutrição", afirmou Mick Clegg, ao "The Mirror".

O ex-preparador, que lidou com Ronaldo entre 2003 e 2009, assegura que "nunca ninguém se dedicou tanto a ser tão bom como ele" - a não ser Ryan Giggs - e prevê que o capitão da Seleção Nacional vá jogar para lá dos 40 anos, dado que a condição física é tratada ao mais infímo pormenor e não corre riscos.

"A única pessoa que encontrei assim tão consistente foi o Ryan Giggs. O Cristiano vai querer jogar até aos 40 e muitos. Ele precisa de saber tudo sobre si. Se tiver uma pequena queixa, quer saber tudo sobre o problema e vai falar com pessoas que confia. Não se coloca em perigo de sofrer uma lesão e por isso não se autolesiona, como muitos fazem", prosseguiu Mick Clegg.

Mick Clegg não está como que a fazer futurologia. Ronaldo, que amanhã celebra 37 anos, admitiu, após receber um prémio na gala 'The Best', que pretende continuar em campo durante mais três, quatro anos, o que coincide com a estimativa de Clegg.