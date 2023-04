Números impressionantes de Ronaldo: 15 golos nos últimos 11 jogos

Aos 38 anos, Ronaldo continua de pé quente. Esta noite bisou pelo Al Nassr, contra o Al Adalah

Ronaldo voltou a ser figura no Al Nassr, com um bis contra o Al Adalah no triunfo por 5-0. E os números mais recentes do avançado de 38 anos revelam que continua motivado e de pé quente.

Nas últimas 11 partidas, Ronaldo faturou em 15 ocasiões.

Aos quatro golos por Portugal (bisou contra o Liechtenstein e o Luxemburgo), nos primeiros dois jogos com Roberto Martínez ao comando da Seleção, o avançado português juntou mais 11 golos pelo Al Nassr nos últimos nove jogos pelos sauditas.