Notícia na Arábia Saudita: Ronaldo é apresentado pelo Al Nassr este sábado

Ronaldo assinou com o clube saudita e apresentação terá lugar este sábado

Cristiano Ronaldo já assinou o contrato com Al Nassr, avança esta sexta-feira a estação de televisão norte-americana CBS Sports, bem como alguns meios de comunicação da Arábia Saudita.

Segundo as mesmas notícias, Ronaldo assinou com o clube saudita e A apresentação terá lugar este sábado depois do jogo do Al Nassr com Al Khaleej, marcado para começar às 17h30, hora de Portugal continental.

Tanto a CBS como a imprensa saudita referem que o craque português já realizou os testes médicos e que terá um salário anual de 75 milhões de euros.