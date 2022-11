Notícia em Inglaterra: United inicia processo de rescisão do contrato de Ronaldo

De acordo com o Daily Mail, os red devils consideram que as polémicas declarações do astro português foram danosas para o clube e não lhe pretendem pagar qualquer tipo de indemnização.

Depois de conhecida a totalidade da polémica entrevista de Piers Morgan a Cristiano Ronaldo, o Manchester United já iniciou o processo de rescisão do seu contrato, avança esta sexta-feira o Daily Mail.

O jornal refere que as declarações de Ronaldo foram consideradas danosas e os red devils, nesse sentido, não lhe pretendem pagar qualquer tipo de indemnização.

Ronaldo aufere cerca de 600 mil euros semanais e, até ao final do seu contrato, que expira no final da presente temporada, ganharia cerca de 18,4 milhões de euros.

Recorde-se que o astro português, entre vários tópicos, arrasou a estrutura do Manchester United e admitiu não respeitar o treinador Erik ten Hag.

Esta manhã, o Man. United voltou a reagir à entrevista de CR7 com uma nota em que garante estar iniciar os "passos apropriados" para uma resposta que, como a fonte indica, deverá passar pela rescisão de contrato.