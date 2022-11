Notícia em Inglaterra: Ronaldo e Jorge Mendes estiveram reunidos com o Bayern

Segundo o jornal Daily Mail, Ronaldo e Jorge Mendes conversaram com responsáveis do Bayern na semana passada. A saída do Manchester United em janeiro é, praticamente, um dado adquirido.

O Bayern Munique volta a estar associado a Cristiano Ronaldo. O jornal inglês Daily Mail avança que o jogador português e o empresário Jorge Mendes estiveram reunidos com emissários do emblema alemão na semana passada, em Inglaterra, com vista a discutir uma possível transferência no mercado de janeiro.

O percurso de CR7 no Manchester United parece mesmo ter chegado ao fim e o avançado já terá começado a tratar do futuro, ainda antes de a entrevista do momento, dada ao tabloide The Sun, ter sido divulgada.

De recordar que, no mercado de verão, foi noticiada a possibilidade de Ronaldo rumar aos bávaros. Na altura, o diretor executivo Oliver Kahn explicou que o madeirense não se enquadrava na filosofia do clube.