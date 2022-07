Notícia em Inglaterra: digressão pode retirar todas as dúvidas sobre Ronaldo

Presença do craque português na Austrália e Tailândia é incerta.

Esperado ontem em Carrington para iniciar os trabalhos de pré-temporada sob o comando de Erik ten Hag, Ronaldo não seguiu o exemplo dos compatriotas Bruno Fernandes e Diogo Dalot e falhou a reapresentação no United. Na notícia sobre o primeiro dia de treino dos internacionais, o site dos red devils confirmou, em duas linhas, que CR7 foi devidamente autorizado pelo clube a adiar a sua chegada a Manchester por "motivos familiares", mas a ausência adensou a trama sobre uma eventual saída do português.

Este é o ponto de partida para a informação que a "Sky Sports" avança esta terça-feira, dando conta da preocupação no seio do clube quanto à ausência do português. Na próxima sexta-feira, o clube inglês inicia uma digressão pela Austrália e Tailândia, com jogos particulares, e uma eventual ausência de CR7 será vista como, definitivamente, o fim da ligação do jogador ao emblema de Old Trafford.

A "Sky Sports" refere que o agente Jorge Mendes tem estado em contactos com diversos clubes, tendo em vista uma mudança de ares em 2022/23.

Recorde-se que a cadeia televisiva "ESPN" avançou que o Chelsea colocou-se na pole position para receber Ronaldo após conversas com Jorge Mendes. Determinado a marcar posição após substituir Roman Abramovich na liderança dos blues, Todd Boehly encara a contratação do capitão da Seleção Nacional como um sinal de autoridade do clube no mercado, mas está ciente dos entraves que o United vai colocar à negociação por um ativo com contrato até 2023. A mesma fonte indica que Ronaldo está disposto a baixar o salário para mudar de ares e, nesse cenário, o jornal "AS" escreveu que a presença de Jorge Mendes em Barcelona resultou na possibilidade de Joan Laporta também avançar para a contratação do maior goleador da história do rival Real Madrid.