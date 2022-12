Notícia em Inglaterra: Chelsea pondera contratar Ronaldo e João Félix

Após ter sido associado aos blues no verão passado, a lesão grave do avançado Armando Broja terá feito o Chelsea voltar a considerar a contratação de Cristiano Ronaldo, sendo que um empréstimo com opção de compra de João Félix também será um dos cenários em cima da mesa.

O site britânico Standard Sport avançou na terça-feira que a lesão grave sofrida pelo avançado Armando Broja, que vai mesmo falhar o resto da presente temporada, fez o Chelsea voltar a ponderar a contratação de Cristiano Ronaldo, estando um empréstimo, com opção de compra, de João Félix também em cima da mesa.

O avançado albanês, de 21 anos, chocou com um defesa do Aston Villa num jogo particular e, esta quarta-feira, os exames médicos confirmaram que sofreu uma rutura nos ligamentos cruzados anteriores do joelho, uma lesão que o vai afastar dos relvados até ao final da época.

Ronaldo encontra-se a treinar nas instalações do Real Madrid enquanto o seu próximo clube não é conhecido e, após ter sido associado aos blues no verão passado, terá assim voltado às opções do emblema londrino, atual oitavo classificado da Premier League.

Já João Félix tem a porta de saída do Atlético de Madrid aberta, depois de o CEO do clube ter confirmado, ainda durante o Mundial'2022, que o desejo do avançado português passa por sair do clube num futuro próximo.

De resto, a imprensa espanhola avançou esta quarta-feira que o Arsenal e o Manchester United seriam os clubes mais bem posicionados para contratarem Félix no mercado de inverno.