Notícia em Espanha: Ronaldo quer deixar o Al Nassr e voltar a Madrid

Com base numa adaptação difícil à Arábia Saudita, o jornal "El Nacional" assegura que o astro português pretende regressar ao Real Madrid, mas Florentino Pérez e Carlo Ancelotti já terão fechado a porta a essa possibilidade. Ainda assim, o presidente está aberto a um regresso quando o avançado terminar a carrreira.

O jornal espanhol "El Nacional" assegurou na terça-feira que Cristiano Ronaldo pretende deixar o Al Nassr no final da época e regressar ao Real Madrid, apesar de essa possibilidade já ter sido afastada por Florentino Pérez e Carlo Ancelotti.

A referida fonte explica que a adaptação do astro português à Arábia Saudita não está a ser fácil, muito por causa da barreira linguística e que a sua ideia passa por regressar à casa onde desfrutou dos maiores sucessos da carreira, entre 2009 e 2018.

No entanto, o presidente merengue só será apologista do regresso de CR7 após o seu final de carreira, na qualidade de embaixador do clube.

Aos 38 anos, Ronaldo rumou ao Al Nassr em novembro do ano passado, após ter rescindido contrato com o Manchester United. Afastado da Supertaça e Taça saudita, resta apenas ao capitão da Seleção Nacional lutar pelo campeonato, estando neste momento a três pontos do líder Al Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo, que lidera com 59 pontos e menos um jogo.

A título pessoal, CR7 soma 12 golos e duas assistências em 15 jogos disputados no Médio Oriente.