Notícia em Espanha: Ronaldo na mesa do Barcelona

Segundo o AS, o agente Jorge Mendes reuniu com Joan Laporta para falar sobre Rafael Leão e Bernardo Silva, e o nome do jogador do Manchester United e capitão de Portugal entrou na conversa

O futuro de Cristiano Ronaldo vai agitar o defeso. O capitão de Portugal não se apresentou no Manchester United por "motivos familiares" e depois de o seu nome surgir associado ao Chelsea, agora é do Barcelona que se fala na Imprensa espanhola.

O jornal AS escreveu que o agente Jorge Mendes se reuniu com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, para discutir as contratações de Rafael Leão (Milan) e de Bernardo Silva (Manchester City), mas que na conversa o nome de Cristiano Ronaldo foi também abordado.

Laporta terá sondado a possibilidade de contar com CR7, tal como terá acontecido há um ano quando perdeu Messi e o português se mudou da Juventus para o United.

O internacional português fez carreira no Real Madrid, além de Sporting, United e Juventus, e terá pedido para deixar o clube inglês neste defeso.