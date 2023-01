Notícia em Espanha: contrato de Ronaldo chega aos 500 milhões em sete anos

Ligação de futebolista será até 2025 e segundo o AS, daí até 2030 será conselheiro do Al Nassr

Já se falou em 200 milhões de euros e em 225, como os valores envolvidos no contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr. Agora, o AS noticia que a verba ascende a 500 milhões, numa ligação que vai para lá do contrato de futebolista até 2025.

Segundo o jornal desportivo espanhol, Ronaldo será uma espécie de conselheiro do Al Nassr quando o contrato de jogador acabar e até 2030. O que perfaz uma ligação de sete anos.

O AS escreve que tudo indica, Ronaldo será mesmo embaixador da candidatura da Arábia Saudita ao Mundial de 2030, como se tem dito há semanas.