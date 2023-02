Notícia em Espanha: Al Nassr quer reunir Ronaldo com antigo rival do Barcelona

Emblema saudita está a tentar convencer Sergio Busquets a assinar um contrato válido por duas temporadas no final da época, altura em que o seu vínculo atual com o Barcelona termina.

O jornal catalão Mundo Deportivo garante esta terça-feira que o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, está a tentar convencer Sergio Busquets a juntar-se ao astro português na Arábia Saudita, oferecendo-lhe um contrato válido por duas temporadas, com um salário anual de 18 milhões de euros brutos.

Busquets, aos 34 anos, termina contrato com o Barcelona no final da presente temporada, com a sua continuidade a ser uma grande incógnita no clube.

Xavi e a direção presidida por Joan Laporta são a favor de que o capitão blaugrana continue por mais uma época, mas isso implicaria uma redução salarial substancial. Já o Al Nassr, para além de um abastado vencimento, oferece a total liberdade de o jogador definir a duração do seu contrato.

Em 2022/23, Busquets, que foi rival de Ronaldo durante as nove temporadas que o avançado português passou no Real Madrid, entre 2009 e 2018, soma uma assistência em 27 partidas disputadas pelo Barcelona, onde atravessa a 15.ª época consecutiva.