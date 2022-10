Notícia do Daily Star: Ronaldo vai pagar multa e será obrigado a pedir desculpa

Segundo o meio britânico, o jogador pagará 1,15 milhões de euros (duas semanas de ordenado) e terá de desculpar-se perante os colegas de equipa

O "caso Ronaldo" está a dominar as notícias em Inglaterra e o Daily Star acrescenta mais uma informação: garante o meio daquele país que Cristiano Ronaldo vai ter de pagar uma multa de duas semanas de ordenado (1,15 M€/1 milhão de libras) e ainda será forçado a pedir desculpa aos colegas no balneário para ter o perdão da estrutura técnica e da administração.

Segundo a publicação, Erik Ten Hag quer incutir no grupo regras estritas de disciplina e perdeu a paciência com CR7. Primeiro, recusou castigar o jogador quando abandonou antes do fim o jogo amigável de pré-temporada contra o Rayo Vallecano, mas agora quer mandar uma mensagem ao grupo castigando com mão dura o internacional português de 37 anos.

Na altura do jogo com o Rayo, escreve o Daily Star, Ten Hag avisou Ronaldo e disse que a sua conduta tinha sido "inaceitável". Agora, após Ronaldo sair do banco antes do jogo acabar e de alegadamente ter recusado entrar para os descontos, o técnico holandês perdeu a paciência e quer transmitir que a indisciplina não será tolerada.