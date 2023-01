Notícia AFP: Ronaldo recebe 200 milhões para promover candidatura saudita ao Mundial'2030

A Arábia Saudita, juntamente com o Egipto e a Grécia, está a considerar uma candidatura para acolher o Mundial de 2030, batendo-se nessa corrida com a candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Ucrânia

A Arábia Saudita, juntamente com o Egipto e a Grécia, está a considerar uma candidatura para acolher o Mundial de 2030 - batendo-se nessa corrida com a candidatura de Portugal, Espanha e Ucrânia - e o "papel de embaixador" eleverá os ganhos de Ronaldo a mais de 400 milhões de euros.

"Ronaldo receberá mais de 200 milhões de euros ($214 milhões) pelo acordo", disse a fonte, que solicitou o anonimato. "Ele será um embaixador para o Campeonato do Mundo Saudita de 2030 por mais de 200 milhões".