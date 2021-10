"Nos últimos três anos, Cristiano Ronaldo custou o emprego a Allegri, Sarri e Pirlo"

Jonathan Wilson, jornalista do The Guardian, arrasou Cristiano Ronaldo, na sequência da derrota do Manchester United frente ao Liverpool.

No Manchester United são poucos os que escapam às críticas depois da derrota pesada (0-5) frente ao Liverpool e Cristiano Ronaldo também é culpado da má fase da equipa, na opinião de Jonathan Wilson, jornalista do The Guardian.

Numa coluna de opinião daquele jornal, o inglês criticou CR7 por não oferecer "praticamente nada na fase defensiva" e por não ter "mobilidade suficiente" para ser avançado dos red devils. O jornalista escreve mesmo que o internacional português foi culpado pelos despedimentos de Allegri, Sarri e Pirlo, da Juventus.

"Na última temporada, o Manchester United teria conseguido enfrentar um adversário como o Liverpool, mas esta época não o pode fazer por causa de Cristiano Ronaldo. Ele tem de jogar, porque é o Cristiano Ronaldo. Não oferece praticamente nada na fase defensiva, porque é o Cristiano Ronaldo. Não tem mobilidade suficiente para jogar como os antigos avançados do Solskjaer que jogavam contra equipas de alto nível. Os golos dele, como aquele contra a Atalanta, podem trazer resultados, mas apenas escondem as fissuras enquanto causam o desmoronamento da parede", refere Jonathan Wilson.

"Não é um problema tático, mas uma questão pessoal. Estamos a falar de um jogador que nos últimos três anos custou o emprego a Max Allegri, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. Qualquer equipa onde ele jogue torna-se, inevitavelmente, o FC Ronaldo e, independentemente do que isso possa significar em venda de camisolas e de impacto nas redes sociais, não é propício para jogar o tipo de futebol certo que ganha títulos", critica.

O lance em que Ronaldo pontapeou uma bola quando Curtis Jones estava no chão, com o esférico junto ao corpo, também foi motivo de crítica. "Ele podia ter sido expulso pela forma como acertou em Curtis Jones e como chutou, depois, a bola contra ele. O Pogba foi expulso, mas Ronaldo, Bruno Fernandes e Harry Maguire também podiam ter sido. A disciplina perdeu-se", acrescenta.