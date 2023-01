No Brasil admitem tentativa de contratar Ronaldo: "Proposta da Arábia era 20 vezes maior..."

Cristiano Ronaldo com as cores do Al Nassr

Presidente do Corinthians confirmou que tentou a contratação do craque português, que acabou por rumar ao Al Nassr.

Depois de muitos rumores e polémica, Cristiano Ronaldo acabou por rumar aos sauditas do Al Nassr. Na apresentação oficial, o craque português revelou ter recebido propostas um pouco de todo o mundo, incluindo do Brasil. Agora, o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, confirma as declarações do ex-Manchester United, explicando que a proposta da Arábia Saudita era (e muito) mais elevada.

"Fizemos uma proposta de um salário igual ao que ele ganhava no Manchester [United]: dois anos de contrato, que é muito, mas era viável dentro da composição dos patrocinadores. Só que a proposta que veio da Arábia era 20 vezes maior, proporcionalmente era isso", afirmou em declarações ao programa "Donos da Bola", da "Bandeirante".