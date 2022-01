No adeus ao Dubai, Ronaldo mostra barriga imponente de Georgina

Prestes a serem novamente pais, de gémeos, o casal desfrutou de umas mini férias com os filhos

Cristiano Ronaldo despediu-se este sábado do Dubai, onde esteve nos últimos dias a desfrutar de umas mini férias, com uma mensagem em árabe e com uma foto de família. Na imagem é bem evidente a gravidez de Georgina Rodríguez, que está à espera de gémeos.

"Obrigado Dubai pelos bons momentos, pelos sentimentos calorosos e por me proporcionar os mais lindos momentos em família. O Dubai é minha segunda casa e minha família agradece a receção e a generosidade do seu lindo povo", escreveu o jogador numa publicação no Instagram.

Cristiano Ronaldo esteve no Dubai juntamente com Georgina e os filhos, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana.

Recorde-se que na passada quinta-feira, Georgina celebrou o 28.º aniversário e, no mesmo dia, estreou o reality show sobre a vida da companheira do craque português.