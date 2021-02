Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O extremo Kulusevski falou sobre a possibilidade de poder ter Cristiano Ronaldo como companheiro de equipa, na Juventus.

A cumprir a primeira temporada ao lado de Cristiano Ronaldo, Dejan Kulusevksi está maravilhado por ter o internacional português como companheiro de balneário. o avançado de 20 anos diz que é um satisfação enorme treinar com CR7 e refere que tem evoluído com os conselhos do madeirense.

"É algo que vou levar sempre comigo para a vida, ninguém me pode tirar a satisfação de treinar todos os dias com o Ronaldo. Fazemos muitas brincadeiras e ele também gosta de brincar. Ajuda-me muito, principalmente nos remates de cabeça, diz-me sempre como devo fazer e eu já melhorei muito nisso", revelou o sueco num direto de Instagram com a página "CalcioShop".

Kulusevski realizou, até ao momento, 30 jogos pelos bianconeri e já marcou cinco golos.