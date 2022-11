Neville e o futuro próximo de Ronaldo: "Vai procurar um clube de topo"

Atual comentador e antigo colega de equipa de CR7 no Manchester United projeta uma segunda metade da época para o craque português

Cristiano Ronaldo vai continuar no topo do futebol internacional, pelo menos por alguns meses. A palavra é de Gary Neville, antigo colega de equipa do português e atual comentador.

"Vai procurar um clube de topo e assinar um contrato de quatro ou cinco meses. Um clube onde possa chegar e ter um papel importante entre a elite do futebol europeu. Acho que essa vai ser a sua prioridade. Ficar na Liga dos Campeões, manter-se no topo e provar que o Manchester United estava errado", referiu, em declarações à Sky Sports.

Para o antigo internacional inglês, a melhor decisão para todas as partes foi tomada, com a saída de Cristiano Ronaldo de Old Trafford.

"Acho que o Cristiano tem a prioridade de jogar na Liga dos Campeões e de estar entre a elite do futebol, é onde ele acha que deve estar e onde realmente deve estar. Espero que tenha sucesso seja onde for. Não funcionou no Manchester United, e acho que terminar o contrato foi a decisão certa tanto para o clube como para o Cristiano", atirou.