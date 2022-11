"Nenhuma das reações à entrevista fez Ronaldo arrepender-se de uma só palavra"

Piers Morgan escreveu, no Sunday Times, as mensagens e mais pormenores das conversas que tem tido com Cristiano Ronaldo. Os dois tornaram-se amigos e o português quis dar uma entrevista logo no mês de abril, segundo o britânico

Ronaldo não está arrependido do que disse: "Contrariamente ao que disseram, nenhuma das reações à entrevista o incomodou nem o fez arrepender-se de uma só palavra que me tenha dito. Sexta-feira, quando chegou ao Catar, mandou-me uma mensagem em que dizia: 'Tudo bem. O futuro é grandioso'."

As razões de Cristiano Ronaldo: "O Ronaldo acredita que foi mal-tratado pelos diretores do Manchester United e pelo Ten Hag, dentro e fora do campo, tendo sido injustamente apontado como sendo o culpado das contínuas lutas no clube. E dadas as coisas que ele me contou, concordo. Ele também acredita que continua a ser um grande jogador, e também concordo."

Entrevista que valeu a pena: "O Manchester United, segundo dizem, pretende processá-lo pelo valor do seu contrato. Mas qualquer que seja o valor, valerá a pena pelo facto de ter dito a verdade. Alguns elogiaram-no por ter falado comigo, outros criticaram."