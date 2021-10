"Nem quero saber onde estaria o Manchester United sem Ronaldo e os seus golos"

Didi Hamann, antigo ídolo do Liverpool, criticou o treinador Ole Gunnar Solskjaer, do Manchester United.

O Manchester United venceu apenas dois dos últimos seis jogos. Apesar de contar com o reforço de Cristiano Ronaldo, que já marcou cinco golos neste curto espaço de tempo, a equipa tem sofrido muitas críticas pelo futebol apresentado. O alvo principal é o treinador, Ole Gunnar Solskjaer.

Após receber críticas até mesmo de Sir Alex Ferguson por ter deixado Ronaldo como suplente no empate com o Everton (1-1) no último fim de semana, desta vez as críticas de um lado supostamente oposto. Didi Hamann, antigo ídolo do Liverpool, criticou as recentes exibições do Manchester United. Para o alemão, apenas um jogador está a salvar a equipa.

"A única razão pela qual o Manchester United ainda está na corrida pelo título da Premier League e numa boa posição no grupo da Liga dos Campeões é Cristiano Ronaldo", disse em entrevista ao canal Sky Sports. "Nem quero saber onde estariam sem ele e os seus golos. Old Trafford costumava ser o "Teatro dos Sonhos", agora é mais "Teatro dos Pesadelos"", acrescentou.

Didi Hamann afirmou ainda que Solskjaer está com os dias contados no Manchester United. "Acredito que a pressão sobre o treinador vai crescer imenso. É só uma questão de tempo até que o despeçam porque ele já está no clube há muito tempo e não se vê qualquer progresso", atirou.

Esta semana, o antigo jogador do Manchester United, Robbie Savage também deu declarações semelhantes. Ele afirmou que Ronaldo está a salvar o emprego de Solskjaer.