"Nem o Cristiano Ronaldo aguentava o treino que o Benzema faz"

O preparador físico pessoal de Benzema fala da intensidade do treino do francês.

Karim Benzema, avançado do Real Madrid, saiu lesionado no jogo contra o Valência e vai falhar a meia-final do Mundial de Clubes, na quarta-feira, diante do Al Ahly, do Egito. Espreita ainda, contudo, a possibilidade de jogar a final, se os merengues lá chegarem.

E atento à recuperação do francês está Javier Atalaya, preparador físico pessoal do jogador, que comentou o treino que Benzema faz.

"O Karim está a melhorar a cada dia. Ele está em casa, sem nada para fazer e mesmo assim vai para o ginásio treinar. A mentalidade dele foca-se em melhorar", afirmou, fazendo depois uma comparação com Cristiano Ronaldo.

Nem o Cristiano aguentava o treino que o Benzema faz", adiantou, em declarações no programa "Goles", da Rádio Marca.