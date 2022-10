Nápoles descarta avançar por Ronaldo: "Não há nada que precise de ser melhorado"

Cristiano Giuntoli, diretor desportivo do Nápoles, rejeitou que o clube esteja interessado em contratar CR7 no mercado de inverno, garantindo que não existe espaço para melhoria na equipa italiana.

Cristiano Giuntoli, diretor desportivo do Nápoles, rejeitou esta quinta-feira que o clube esteja interessado na contratação de Cristiano Ronaldo em janeiro, no mercado de inverno, salientando que "não há nada que precise de ser melhorado" na equipa italiana.

"Vou ser repetitivo, mas de momento estamos apenas a pensar no dia-a-dia, não no mercado. E se tivéssemos de pensar no mercado, diria que não vamos fazer nada, porque não vejo o que precise de ser melhorado, não há nada. As coisas estão a correr tão bem, os jogadores estão a jogar tão bem, não vamos fazer nada neste momento", assumiu, em declaração à DAZN.

O internacional português foi reintegrado na equipa principal do Manchester United, após ter sido castigado por Erik ten Hag, mas os rumores que apontam para uma saída no próximo defeso persistem. Os últimos chegam de Espanha e falam de três possíveis destinos para CR7 na Liga dos Estados Unidos (MLS).