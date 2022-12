"Não vou falar do Ronaldo por causa da imagem que vi dele no túnel"

Gary Neville fala de um momento muito complicado para Ronaldo após o Marrocos-Portugal (0-1), dos quartos de final do Mundial'2022

A saída de Cristiano Ronaldo rumo ao balneário assim que se consuma a eliminação de Portugal do Mundial'2022 foi uma das imagens fortes da prova até ao momento. Gary Neville, que foi criticado recentemente pelo capitão da Seleção Nacional, mostrou-se solidário com o antigo colega de equipa.



"Não vou falar do Cristiano Ronaldo por causa da imagem que vi dele no túnel", afirmou Gary Neville, comentador da Sky Sports, quando instado a falar das imagens no final do Marrocos-Portugal (0-1), dos quartos de final do Mundial'2022.

"Trata-se de um imagem horrível para mim. Aquele é momento em que percebes que o sonho de ganhar o Mundial pelo teu país acabou", acrescentou durante um podcast da estação de televisão britânica.

"Todos passámos pelo final da carreira, ele é um dos melhores de sempre, senão o melhor. Foi horrível ver algo assim. Mas, ele teve um par de meses complicado", concluiu.